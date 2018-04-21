الأمن البريطاني يحدد هوية المشتبه بهم في تسميم سكريبال

أخبار الآن| لندن - بريطانيا - (صحف)

نجحت أجهزة الأمن البريطانية في تحديد هوية عدد من المشتبه بهم في محاولة قتل العميل الروسي السابق سيرغى سكريبال وابنته، بحسب ما قالت صحيفة الديلي تليغراف البريطانية.

واوضافت الصحيفة ان المشتبه بهم ربما عادوا إلى روسيا، وتم تحديد هويتهم من خلال بيانات رحلات الطيران من وإلى بريطانيا وكذلك عن طريق الاستعانة بصور كاميرات المراقبة في مدينة سالزبيري حيث وقع الهجوم.

وكان مسؤولون بريطانيون قد قالوا إن غاز الأعصاب المستخدم ضد الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا كان في صورة سائلة، وكشفوا أن تنظيف الآثار السامة للسم في أنحاء المدينة سيستغرق شهورا.

من جهة أخرى، ذكر محققون روس، أنهم تتبعوا خطوات ابنة الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال من منزلها في موسكو وحتى المطار قبل أن تسافر إلى لندن، ولم يعثروا على أي أثر لسم.

وبثت لجنة التحقيق الفدرالية الروسية لقطات على الإنترنت من كاميرا مراقبة بمطار شيريميتيفو في موسكو، وقالت إنها تتبعت سيارة أجرة كانت تستقلها يوليا سكريبال بالإضافة لتحركاتها داخل المطار.

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