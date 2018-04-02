وفاة زوجة الراحل نيلسون مانديلا بعد صراع مع المرض

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (رويترز)

توفيت زوجة ُ الزعيم الراحل نيلسون مانديلا، عن عمر ناهزَ 81 عاما إثر صراع طويل مع المرض، وفق ما أعلن الناطق باسمها، من دون أن يَذكر المزيدَ من التفاصيل، مكتفيا بالقول إن بيانا سيصدرُ لاحقا. وكانت ويني نيلسون من أشدِ مناهضي نظامِ الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

وتضمن بيان لفيكتور دلاميني "بحزن عميق نعلمكم بوفاة السيدة ويني ماديكيزيلا مانديلا التي فارقت الحياة في مستشفى ميلبارك في جوهانسبورغ يوم الاثنين 2 نيسان/أبريل".

ولدت نومزامو وينفريد زانيوي ماديكيزيلا المعروفة بـ "ويني" في 26 من أيلول/سبتمبر 1936 في بلدة مبونغويني الواقعة في ما يعرف راهنا بالكاب الشرقية، واستمر زواجها بمانديلا 38 عاما.





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