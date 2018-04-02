هجوم لبوكو حرام يقتل 18 شخصا شمال شرق نيجيريا

أخبار الآن | مايدوغوري - نيجيريا (وكالات)

اسفر هجومٌ لجماعةِ بوكو حرام عن قتل 18 شخصا على الأقل وجرحِ 84 آخرين فى مدينة مايدوجوري الكبيرة الواقعة فى شمالِ شرقِ نيجيريا، وفق ما أعلنت أجهزةُ الطوارئ .

وهذا هو أكبرُ هجومٍ في المدينة، منذ قالت الحكومة الأسبوع الماضي إنها تجري محادثاتٍ مع المسلحين.

وأعلنت إدارة الأوضاع الطارئة "حتى الساعة أحصينا 18 جثة من حيى بالى شوا وبالى كورا" فى ضواحى ميادوجور، مضيفة أن "الضحايا قتلوا لدى محاولتهم الهروب من المعارك بين المتمردين والجيش".

هذا وأفاد سكان مؤخرا أن 4 فتيات انتحاريات أرسلتهن جماعة بوكو حرام المتطرفة فجرن أنفسهن فى مخيم للنازحين شمال شرق نيجيريا ما أسفر عن قتل شخصين.

وهاجمت الفتيات التى تراوح أعمارهن بين 13 و18 عاما مساء الجمعة، مخيم زاوويا فى محيط مايدوجوري بولاية بورنو.

وقال موسى عيسى أحد سكان زاوويا لفرانس برس "قتل شخصان هما امرأة وفتى".

وفجرت انتحارية نفسها فيما كانت تحاول تسلق سور خارج أحد المنازل ما أسفر عن مقتل الفتى، فيما فجرت الثانية نفسها أمام منزل آخر وقتلت المرأة.

وفجرت الثالثة نفسها قرب مسجد ما أسفر عن إصابة شخص فيما لم يسفر التفجير الرابع عن أى ضحية.

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