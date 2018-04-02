مفوضية اللاجئين قلقة على عشرات الروهينغا العالقين في البحر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

عبرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن قلقِها بشأن سلامة 56 لاجئا من الروهينجا في ميانمار، بعدما أبحروا في قارب باتجاه ماليزيا.

وفر نحو 700 ألفٍ من الروهينجا من منازلهم في ولاية راخين متوجهينَ إلى بنجلادش، بعدما أدت هجماتٌ لمسلحين في أغسطس/آب إلى شن ِ الجيش حملة ً قالت الأمم المتحدة ودولٌ غربية إنها تصل إلى حد التطهير العرقي.

وقالت كارولين جلوك وهي متحدثة باسم المفوضية في جنوب شرق بنجلادش "نظرا لأحوال الطقس السيئة حاليا في المياه قبالة الساحل الغربي للحدود بين تايلاند وماليزيا، نشعر بالقلق على سلامة اللاجئين".

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