تعطل حركة المرور في بريطانيا بسبب الفيضانات

أخبار الآن | لندن - بريطانيا (وكالات)

اجتاحت فيضانات عارمة، العاصمة البريطانية لندن مما أدى إلى غرقِ السياراتِ فى مياهِ الأمطار وتعطلِ الحركة المرورية.

مكتبُ الأرصادِ الجوية بالمملكة المتحدة حذرَ من الهطولِ الكثيفِ للأمطارِ والثلوج فى أنحاءٍ مختلفة من البلاد، لافتًا إلى احتمالِ حدوثِ فيضانات وتعطلِ حركةِ المواصلات.

وذكرت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية أمس الأحد، أنه قد يتم تأجيل رحلات الحافلات والقطارات، حيث قد تتسبب الفيضانات فى مشاكل فى القيادة للسائقين، بالإضافة إلى إغلاق عدد من الطرق.

وأضاف مكتب الأرصاد أنه من المحتمل أن تحدث حالات انقطاع بالتيار الكهربى فى أنحاء البلاد، وانقطاع الطرق المؤدية إلى عدد من القرى قرب إسكتلندا، مشيرا إلى أن تلك التحذيرات تسرى حتى الساعات الأولى من اليوم "الاثنين".



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