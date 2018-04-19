ترامب: اللقاء مع زعيم كوريا الشمالية خلال الأسابيع المقبلة

أخبار الآن | فلوريدا - الولايات المتحدة - (وكالات)



اعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيلتقي مع رئيس كوريا الشمالية في الأسابيع المقبلة لمناقشة مسألة نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في فلوريدا انه يأمل أن يرى اليوم الذي يمكن فيه لشبه الجزيرة الكورية برمتها أن تعيش سوياً بأمان وازدهار وسلام".

وأضاف "كما قلت سابقا، هناك طريق مشرق أمام كوريا الشمالية عندما تنجز نزع السلاح النووي بطريقة كاملة ويمكن التحقق منها ولا رجعة فيها"، مؤكدا أن هذا "سيكون يوما رائعا لهم ويوما رائعا للعالم".

ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية إن بيونغيانغ ستعقد اجتماعا موسعا للجنة المركزية للحزب الحاكم يوم الجمعة.



وقالت الوكالة إن الاجتماع سيبحث ”القضايا المتعلقة بالسياسات في المرحلة الجديدة“ وسيتخذ قرارات بشأنها بهدف تلبية احتياجات ”الفترة التاريخية المهمة“ الحالية.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال يوم الأربعاء إن رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية مايك بومبيو زار كوريا الشمالية الأسبوع الماضي واجتمع مع زعيمها كيم جونج أون. وكتب على تويتر ”الاجتماع مر بسلاسة وتشكلت علاقة جيدة“.



وذكرت كوريا الجنوبية يوم الأربعاء أنها تدرس كيفية تحويل هدنة قائمة منذ عقود مع كوريا الشمالية إلى اتفاق سلام في الوقت الذي تستعد فيه لاجتماع قمة بين الكوريتين هذا الشهر.

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