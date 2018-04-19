بعد إنبعاث الدخان.. طائرة أمريكية تهبط إضطراريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



مع توالي الأحداث، ربما قد يصبح قد يكون هذا الأسبوع الأسوء منذ سنوات بالنسبة للطيران الأمريكي، للمرة الثانية على التوالي هبطت طائرة ركاب أمريكية اضطراريا يوم الأربعاء 18 أبريل/ نيسان في مدينة "أتلانتا" بعد انبعاث دخان من المحرك، وفق "fox35orlando"..

في هذا الصدد، أكدت شركة "دلتا ايرلاينز"، صاحبة الطائرة، أن "الرحلة التي كانت في طريقها إلى لندن واجهت "مشكلة في محركها رقم 2" بعد إقلاعها الساعة السادسة مساءا بالتوقيت المحلي، ثم عادت أدراجها سريعا بعد الإقلاع..



لحسن الحظ، أضافت الشركة أن هذه " الرحلة انتهت بدون حادث"، في يوم الثلاثاء 17 أبريل/ نيسان انفجر محرك طائرة "بوينغ" تشغلها شركة "ساوث ويست أيرلاينز" في الجو، وهو مما أدى إلى مقتل راكبة إثر تحطم النافذة بجوارها وشفط جزء من جسمها... ويعد هذا الحادث الأحدث في سلسلة من الحوادث تعرضت لها صناعة الطيران الأمريكي في الأيام الماضية..

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