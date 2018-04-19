المرشد الإيراني "خامنئي" يتخلى عن إستخدام "تلغرام" نهائيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



تحوي إيران حوالي 40 مليون مستخدم لتطبيق "تلغرام"، في دولة تملك 45 مليون مستخدم للإنترنت، وفقاً للاتحاد الدولي للاتصالات "ITU"، ورغم هذه الشعبية فقد حظرت إيران الأربعاء الماضي استخدام الجهات الحكومية لخدمة تليجرام للتراسل الفوري، كما سيغلق حماية الأمن القومي حساب الزعيم الأعلى آية الله "على خامنئي"، ولم تذكر وكالة الطلبة للأنباء سببا لحظر استخدام الجهات الحكومية لهذا التطبيق الذي يقدر عدد مستخدميه في إيران بأربعين مليونا..

هذا القرار جاء بعد مرور أيام على بدء روسيا الحرب في سوريا، حيث عملت على وقف التطبيق في أراضيها نتيجة لرفض متكرر من شركة "تليجرام" لطلب تمكين أجهزة أمن الدولة في روسيا من الإطلاع على محتوى الرسائل المشفرة للمستخدمين، وفق وكالة "رويترز"..

وقالت وكالة الطلبة للأنباء إن حكومة إيران حظرت "استخدام كل جهات الدولة لتطبيق التراسل الأجنبي”، ربما في سياق حماية المصالح الوطنية ومواجهة احتكار تطبيق تليجرام للرسائل"..

الجدير بالذكر أن للزعيم الأعلى وجود مكثف على مواقع التواصل الاجتماعي حتى على تويتر وفيسبوك المحجوبين في إيران. ويحدث مكتبه حساباته بالصور وأحدث خطاباته، وتستخدم وسائل الإعلام الإيرانية والساسة والشركات تطبيق تليجرام على نطاق واسع، وهذا الأسبوع قال مسؤول قضائي إن تليجرام وغيرها من خدمات الرسائل الأجنبية يمكنها العمل في إيران بشرط الحصول على تصريح من الحكومة وحفظها لبيانات المستخدمين داخل حدود الدولة..

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