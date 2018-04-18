وفاة السيدة الأولى السابقة باربرا بوش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



ُأعلن في الولايات المتحدة الأمريكية عن وفاة السيدة الأولى السابقة باربرا بوش ، زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب ، عن عمر ناهز 92 عاما، بحسب بيان للعائلة.



السيدة الأولى السابقة، واسمها، باربرا بيرس بوش، ولدت في ال 8 من شهر حزيران يونيو من عام 1925، وهي زوجة الرئيس الحادي والأربعين للولايات المتحدة جورج بوش الأب، ووالدة بوش الابن.

وكانت باربرا السيدة الأولى للولايات المتحدة من عام 1989 إلى عام 1993.

كما كانت السيدة الثانية للولايات المتحدة في الفترة من 1981 إلى 1989 في حين كان زوجها نائبا للرئيس رونالد ريغان.

وهي أم الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش وحاكم ولاية فلوريدا السابق جب بوش.

اقرا ايضا