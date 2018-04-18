وزير الخارجية الأمريكية إلتقى كيم سراً خلال عيد الفصح

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت تقارير في واشنطن أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية "سي آي أيه" وزير الخارجية الأمريكية المُعين مايك بومبيو أجرى بزيارة سرية الى بيونغ يانغ إلتقى خلالها الزعيم الكوري الشمالي.



وذكر تقرير لصحيفة واشنطن بوست أن بومبيو أجرى زيارته السرية الى بيونغ يانغ خلال عطلة عيد الفصح , لكن البيت الأبيض ووكالة الاستخبارات رفضا التعليق على ما جاء في التقرير.

و كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال خلال لقائه رئيس وزراء اليابان شينزو آبي إن محادثات على أعلى مستوى جرت مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قبل القمة المقررة بينهما والمرجح أن تعقد في مطلع حزيران/يونيو المقبل.

و تحدث ترامب من منزله الفخم في مدينة مارا لاغو في ولاية فلوريدا حيث إستقبل رئيس وزراء اليابان شينزو آبي تحدث عن خمسة أماكن يمكن أن تعقد فيها القمة التأريخية في بداية حزيران/يونيو "اذا سارت الأمور على خير" على حد تعبيره.

و قال ترامب متحدثاً عن الإعدادات الجارية "إنهم يحترموننا ونحن نحترمهم , حان الوقت لكي نتحدث ونحل المشكلات , هناك فرصة حقيقية لحل مشكلة عالمية , هذه ليست مشكلة الولايات المتحدة واليابان أو بلد آخر، هذه مشكلة يواجهها العالم بأسره".

و رداً على سؤال فيما إذا كان اللقاء سيعقد في الولايات المتحدة رد ترامب بقوله "لا"، دون توضيح آخر.

من جانبه قال البيت الابيض إن ترامب لم يتواصل مباشرة مع كيم جونغ أون، خلافا لما قاله ردا على سؤال بهذا الشأن مثيراً حالة من الإلتباس بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.



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