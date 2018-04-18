من هي الكابتن التي أنقذت طائرة "ساوث وست" من كارثة حقيقية؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



عند إقلاع طائرة بوينغ 737 من نيوورك الثلاثاء الماضي، كانت كل الامور المتعلقة بالرحلة تسير على خير ما يرام، ولم يشك احد بإمكانية تعرض محركها لعطل في السماء، ومع ذلك انفجر احد المحركين في السماء، فاضطرت قائدة الطائرة إلى الهبوط بها اضطراريا لحصر الخسائر وتجنب الكارثة..

نفذت قائدة الطائرة التابعة لشركة "ساوث وست" "تاميي جو شولتس"، هذا الهبوط الآمن والسليم، حيث اعادت الطائرة من حيث انطلقت بها، وهي المسؤولة عن هذا الهبو الاضطراري السليم والامن، وتعد هذه المرأة من أوائل الطيارين في القوات البحرية، وواحدة من أوائل النسوة اللواتي قمن بالتحليق بالطائرة النفاثة f18، وفق foxtrotalpha..

علاوة على ذلك، تعتبر "شولتس" واحدة من أولى الطيارين المقاتلين في تاريخ البحرية الأمريكية، وهي من "نيو مكسيكو"، كما أنها انضمت إلى البحرية سنة 1985، وحلقت أيضا على متن LTV A-7.. ووفقا لوسائل التواصل الإجتماعي فقد نشر بعض الركاب صورا حية من قلب الطائرة التي تعرضت للحادث، كما أشادوا بجهود قائدة الطائرة التي أنقذت حياتهم، وعادت بهم بسلام، مع العلم أنها تعمدت استقبال وتحية الركاب عند خروجهم سالمين على باب الطائرة بعد الهبوط الآمن..

الجدير بالذكر أن انفجار المحرك أدى إلى وفاة راكبة وإصابة 7 أشخاص آخرين بجروح طفيفة، بحسب وسائل إعلام أمريكية..

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