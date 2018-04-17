أبناء الأسد سافروا الى معسكر أرتيك الروسي للأطفال

أخبار الآن | شبه جزيرة القرم - روسيا (وكالات)

قال رئيس النظام السوري بشار الأسد خلال لقاء مع فريق من البرلمانيين الروس مؤخرا، أن أطفاله استراحوا العام الماضي في معسكر الأطفال الدولي "أرتيك" في شبه جزيرة القرم الروسية.

ونقل أعضاء الوفد عن الأسد، أن أطفاله باتوا يفهمون روسيا بشكل أحسن، بفضل العطلة التي قضوها في القرم.

"أرتيك"، معسكر دولي للأطفال تأسس عام 1925 ويقع في قرية على الساحل الجنوبي لشبه جزيرة القرم الروسية.

مدير ارتيك قال لوسائل اعلام إنه لا يعرف عن وصول أطفال الأسد إلى المخيم.

واضااف "الأطفال الذين يأتون إلينا لا يعطون دائما أسماء أمهاتهم وآبائهم".

لكن اسم الأسد تسبب في إثارة ضجة في المخيم ، كما أوضح ، "وتبين أنه كان حقا أطفال الأسد" ، على حد قوله.

وكانا من بين 44 طفلاً سورياً كان لديهم عطلات في أرتيك في العام الماضي ، بموجب خطة قدمت لأبناء العسكريين الروس.

ترمز أرتيك إلى القيم الشيوعية في العهد السوفيتي وما زالت منتجعًا شعبيًا. يقع في شبه جزيرة القرم في أوكرانيا ، والتي ضمتها روسيا في عام 2014.

دعم روسيا العسكري للأسد قد أعاد إحياء العلاقات القوية في الحقبة السوفياتية.

"لقد كان أطفالي في أرتك في العام الماضي. وبعد تلك الرحلة كان لديهم فهم أفضل لروسيا" ، حسبما قال الأسد ، بحسب النائب الروسي ديمتري سابلين ، الذي التقى به في دمشق .

وقد تم اللقاء مع النواب الروس بعد وقت قصير من ضربات صاروخية غربية على أهداف الدولة السورية ، حيث ألقت الحكومات الغربية باللوم على قوات الأسد في الهجوم بالأسلحة الكيماوية المزعومة.

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