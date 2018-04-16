فرار نائب رئيس قسم البيئة الإيراني من إيران

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

كشفت تغريدة نشرها "محمود صادقي" عضو في البرلمان الايراني على موقع تويتر، هروب "كاوه مدني" وهو نائب رئيس قسم البيئة في إيران من البلاد.

و"كاوه مدني" هو ناشط بيئي ونائب الى جانب كونه رئيس قسم البيئة في إيران.



وتشرح التغريدة أيضاً أن زوجته لم تكن تملك تصاريح لمغادرة البلاد، الامر الذي سيشكل درساً للنخب الإيرانية التي تعيش في الخارج

السيد "مدني" معروف دوليا بعمله على دمج نظرية اللعبة وتحليل القرار في نماذج إدارة الموارد المائية.

وقد لعب دورا رئيسيا في زيادة الوعي العام بالمياه والمشكلات البيئية في إيران في السنوات الأخيرة، ما يدفع للتساؤل حول الاسباب التي قد أرغمته للهروب؟

وتجدر الاشارة الى ان هاشتاغ # کاوه_مدنی تصدر قائمة الوسوم في ايران.

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