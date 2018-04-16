عواصف عاتية تقطع الكهرباء عن الاف السكان في أمريكا

أخبار الآن | ميشيغان - امريكا (وكالات)

أدت عواصف عاتية إلى تساقطِ ثلوجٍ كثيفة وانخفاضِ درجاتِ الحرارة في الغربِ الأوسط الأمريكي، قبل أن تتحركَ صوبَ الشرق مما أدى إلى تقطعِ السبلِ بالمسافرينَ جوا وانقطاعِ الكهرباء عن الآلاف.

العاصفة قطعت الكهرباء عن نحوِ ثلاثمئةٍ وعشرةِ الافِ منزلٍ وشركة معظمها في جنوبِ شرقِ ولاية ميشيغان ، حيث من المتوقع أن يبلغَ ارتفاعُ الثلوج المتساقطة 46 سنتيمترا في بعضِ المناطق .

وانقطعت الكهرباء عن مناطق واسعة في ديترويت . وقالت متحدثة باسم شركة ديترويت إنيرجي للكهرباء، إنها تعمل على إعادة 90 في المئة من الكهرباء بحلول الثلاثاء.

وقالت الشركة إن ثقل الجليد على خطوط الكهرباء، بالإضافة إلى الرياح العاتية أدى إلى سقوط أكثر من ألف خط كهرباء في ديترويت ومقاطعة واين.

وقالت الهيئة الوطنية للطقس إن أعنف تساقط للجليد، تركز في أعالي البحيرات العظمى، في الوقت الذي شهدت فيه جرين باي بولاية ويسكونسن ثاني أكبر عواصفها الثلجية على الإطلاق، بعد سقوط ثلوج بلغ ارتفاعها 60 سنتيمترا بعد ظهر الأحد.

ومن المتوقع أن تشهد أوكلاهوما سيتي انخفاضا قياسيا في درجات الحرارة، الاثنين، لتصل إلى درجة مئوية واحدة تحت الصفر وإلى أربع درجات تحت الصفر في كانساس سيتي بولاية ميزوري .

وتسبب الطقس السيء في سقوط قتيلين في حوادث سير في غربنبراسكا وويسكونسن وفقا لما ذكرته محطة إذاعية عامة.

وقال مكتب قائد الشرطة في مقاطعة بوسير إن العواصف تسببت في مقتل طفلة في عامها الأول عندما سقطت شجرة على عربة صغيرة كانت نائمة فيها في لويزيانا.

وذكر موقع (فلايت أوير.كوم) على الإنترنت إن 1689 رحلة جوية من وإلى مطارات الولايات المتحدة ألغيت بحلول بعد ظهر الأحد.

اقرأ أيضا:

سكان جزيرة في المحيط الهادي.. ممنوعون من رؤية الألوان