إيران تحظر وسائل التواصل الاجتماعي الأجنبية في مدارسها

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربة المتحدة - (وكالات)

قررت وزارة التربية والتعليم الإيرانية منع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الأجنبية في المدارس حسبما أعلنت وكالة "إيلنا"، في حين ترغب طهران في تعزيز الشبكات المحلية للحد من تأثير تطبيقي تلغرام وإنستغرام.

وتابعت الوكالة المقربة من الإصلاحيين نقلا عن مذكرة للوزارة أنه يجب على المدارس "فقط استخدام الشبكات الاجتماعية الداخلية" في الاتصالات.

ويحظى تطبيق تلغرام بشعبية واسعة في إيران. وفي عام 2017 ، كان عدد مستخدميه 40 مليونا شهريا كما أن تطبيق انستغرام منتشر بقوة أيضا.

ويستخدم التطبيقان من قبل العديد من الشركات للتواصل مباشرة مع عملائها.

والأقل استخداما هما فيسبوك وتويتر كونهما محظورين في إيران لكن يمكن الوصول إليهما بسهولة عبر شبكة افتراضية خاصة.

وتم في الأشهر الأخيرة تطوير العديد من التطبيقات الإيرانية التي تقدم الخدمات ذاتها التي يقدمها تلغرام مثل سوروش الذي بات لديه خمسة ملايين مشترك.

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