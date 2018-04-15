ميانمار تعيد أول خمسة أفراد من لاجئي الروهينغا إلى وطنهم

أخبار الآن | نايبيداو - ميانمار (رويترز)

بدأت ميانمار أمس في إعادةِ أولِ خمسةِ أفرادٍ من أصل ِما يقربُ من 700 ألفِ مسلمٍ من أقلية الروهينغا الذين فروا إلى بنغلاديش من وطنهم بعد حملةٍ عسكرية عنيفة شنها جيشُ ميانمار في أغسطس من العام الماضي وصفتها الأمم المتحدة بحملةِ تطهيرٍ عرقي.

وتعتزمُ ميانمار إعادةَ لاجئي الروهينغا الذين فروا إلى بنغلاديش في إحدى عشرةَ "قريةٍ جديدة" قريبة من منازلهم الأصلية، حسب ما قال مسؤول في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) الشهر الماضي.

وذكر بيان نُشر على صفحة لجنة الإعلام الحكومية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" "تمكن خمسة أفراد من أسرة واحدة كانوا قد فروا من منازلهم من العودة إلى منازل أقاربهم في بلدة ماونجداو بولاية راخين في ميانمار عبر مخيم تاونج بيو ليتوى وحصلوا على بطاقات التحقق من الهوية الوطنية".

وقامت ميانمار وبنغلاديش بتوقيع اتفاق لإعادة لاجئي الروهينغا في نوفمبر دانته بشكل واسع الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان التي قالت إن عودة الروهينغا إلى موطنهم الأصلي يجب أن تكون بشكل طوعي وآمن.

وكان وزير الرعاية الاجتماعية والإغاثة وإعادة التوطين بدولة ميانمار قد قال في تصريحات يوم الخميس من بنجلاديش إنه من المحتمل أن تسمح ميانمار لمسلمي الروهينجا بالتقدم للحصول على حق المواطنة، التي تخضع للتحقق، بمجرد عودتهم.

ويرفض لاجئو الروهينغا على نحو واسع عملية التحقق الوطني نظرا لأنها تجبرهم على الانتماء العرقي لطائفة البنغال وتصنفهم باعتبارهم دخلاء من بنغلاديش.

وكانت زعيمة ميانمار الفعلية أون سان سو تشي، قد وصفت، يوم الجمعة، استفسارات تم تقديمها للمحكمة الجنائية الدولية بشأن تولي الأخيرة السلطة القضائية في التحقيق بشأن "طرد" ميانمار لأقلية الروهينغا، بأنها مصدر "مخاوف جدية" .

وطلب ممثل ادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية يوم الاثنين الماضي من المحكمة في لاهاي أن تبت في ما إذا كان لديها سلطة قضائية على نزوح الروهينغا إلى بنغلاديش، وهي دولة موقعة على نظام روما الأساسي، مشيرا إلى جرائم محتملة ضد الإنسانية.

وفي أغسطس من العام الماضي فر نحو 700 ألف من الروهينغا ومعظمهم من المسلمين من ديارهم إلى بنغلاديش، مصطحبين معهم روايات عن أعمال الاغتصاب والحرق والقتل على أيدي قوات الأمن فى ميانمار، بعد أن تسببت هجمات المسلحين المتشددين في شن حملة عسكرية وصفتها الأمم المتحدة بالتطهير العرقي.

إقرأ أيضاً:

هايلي: جاهزون للرد إذا استخدم النظام الكيماوي مرة أخرى