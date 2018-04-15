زعيم كوريا الشمالية يلتقي مع مسؤول صيني كبير

أخبار الآن | بيونغيانغ - كوريا الشمالية (رويترز)

التقى الزعيمُ الكوري الشمالي كيم جونغ أون مع رئيسِ دائرةِ العلاقات الدولية بالحزبِ الشيوعي الصيني سونغ تاو واحتفى بفرقةٍ فنية صينية يقودها سونغ حسب ما نقلت وسائلُ الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، مشيرةً إلى تحسنِ العلاقاتِ مع الصين في أعقابِ الزيارةِ المفاجئة التي قام بها كيم لبكين الشهر الماضي.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كيم استقبل “بحفاوة” سونغ تاو والوفد الصيني الذي يزور بيونغيانغ لإقامة حفلات، وأبلغ أيضا تحياته للرئيس الصيني شي جين بينغ بعد أن نقل سونغ تحيات شي لكيم.

وقام كيم في أواخر مارس آذار بزيارة نادرة لبكين واجتمع مع شي في أول زيارة معروفة لكيم للخارج منذ توليه السلطة في 2011.

وتوجهت الفرقة الفنية بقيادة سونغ رئيس الإدارة الدولية بالحزب الشيوعي الصيني لكوريا الشمالية يوم الجمعة لحضور مهرجان الربيع الفني للصداقة.

وبحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، ذكرت محطة التلفزيون أن الزعيم كيم أعرب عن رضاه عن العلاقات بين الحزبين وبين البلدين، مشيرا إلى أهمية تطوير العلاقات من خلال تعزيز التعاون والتبادل في المجالات المختلفة.

وقالت إن الزعيم كيم أقام يوم السبت مأدبة عشاء لاستقبال الفرقة الفنية الصينية التي يقودها رئيس الدائرة سونغ.

وحضر مأدبة العشاء الزعيم كيم وحرمه ري سول-جو، ونواب رئيس حزب العمال تشوي ريونغ-هيه وري سو-يونغ وكيم يونغ-تشول، وشقيقة الزعيم كيم والنائبة الأولى للجنة المركزية للحزب كيم يو-جونغ، وغيرهم من المسؤولين الشماليين.

ومن ناحية أخرى، قالت وكالة الأنباء المركزية إن نائب رئيس الحزب للشؤون الدولية ري سو-يونغ اجتمع مع سونغ تاو يوم السبت في بيونغ يانغ حيث تبادل معه وجهات النظر حول سبل تعزيز العلاقات بين الحزبين الحاكمين في الصين وكوريا الشمالية - حزب العمال الكوري الشمالي، والحزب الشيوعي الصيني.



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