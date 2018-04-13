10 قتلى من رجال الشرطة في هجوم لطالبان غربي أفغانستان

أخبار الآن | كابول - أفغانستان (وكالات)

قال مسؤول محلي إن هجوما لطالبان في إقليم هيرات غربي أفغانستان أسفر عن قتل 10 من رجال الشرطة وإصابة أربعة آخرين.



يأتي ذلك مباشرة بعد هجوم اخر لطالبان وُصف بأعنف الهجمات التي شنتها طالبان منذ اسابيع واستهدفت به مجمعا حكوميا بولاية غزني، جنوب شرقي البلاد واسفر عن قتل 44 شرطيا من افراد الشرطة الأفغانية وافراد من طالبان في اشتباكات مسلحة.

والهجوم من بين أعنف الهجمات التي شنتها طالبان منذ أسابيع، ويأتي مع استعداد طالبان للهجوم الربيعي في حين تمارس عليها ضغوط للقبول بعرض التفاوض الذي أعلنه الرئيس أشرف غني.



وتوعدت الحركة بالانتقام إثر غارة جوية على منطقة تسيطر عليها في ولاية قندوز الشمالية أوقعت عشرات القتلى وبينهم العديد من الأطفال الأسبوع الماضي، وفق مصادر أمنية وشهود.

من جهته، أعلن ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم "طالبان" مسؤولية الحركة عن الهجوم، وقال إنه أسفر عن "مقتل 20 من عناصر الشرطة"، وفق المصدر ذاته.

وتابع "خسرنا في الهجوم ثلاثة مسلحين وأصيب أربعة آخرون بجروح"، مشيرا إلى مصادرة أسلحة وذخائر.

وأصيب عشرة من عناصر الاستخبارات في الهجوم الذي استهدف مقر حاكم منطقة خواجة عمري واستمر أكثر من ثلاث ساعات، وفق ما أفاد مسؤولون.

وقال المتحدث باسم حاكم الولاية عارف نوري في اتصال هاتفي أجرته معه وكالة فرانس برس إن "عناصر طالبان شنوا هجوما منسقا".

وأضاف "قتل سبعة أشخاص بينهم حاكم المنطقة علي دومس شمس وستة شرطيين"، وأضاف أن جميع الجرحى من عناصر أجهزة الاستخبارات الأفغانية.



اقرا ايضا

واشنطن تؤكد دعم السعودية في مواجهة هجمات الحوثيين