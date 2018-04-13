انطلاق أعمال مؤتمر المرأة العالمي 2018 في مدينة نيويورك

أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة (صحف)

انطلق مؤتمر القمة العالمي للنساء 2018، اليوم في مدينة نيويورك الأميركية، بمشاركة نجوم الفن والرياضة والسياسة.

وتدور قمة النساء حول مواضيع الثبات والمقاومة والإصرار التي يجب أن تكون مستمرة مدى الحياة.

وقالت تينا براون "سيكون لدينا قائمة طويلة من المتحدثين للنساء في مختلف أنحاء العالم، وستقوم تينا براون المؤسس والرئيس التنفيذى لمؤتمر النساء فى العالم، ببدأ الحدث قبل حدث جائزة نوبل للسلام وحدث الناشطة الليبيرية، وستكشف ليماه غبوى ما الذى يحتاج إليه الناشطون الآخرون للقيام بثورة لتحريك المياة الراكدة فى وضع النساء.

بينما سيقوم رونان فارو، الكاتب المشارك فى صحيفة "نيويوركر"، بمقابلة الممثلة الإيطالية آسيا آرجنتو، وهى واحدة من أوائل الذين يتهمون هارفى وينشتاين علنًا بالاعتداء، والعارضة الإيطالية أمبرا باتييلانا جوتيريز، التى اتهمت أيضًا وينشتاين وبرلسكونى رئيس وزراء إيطاليا الأسبق.

وسوف تدير النقاش لمبادرة #MeToo من منظور أوروبى الرئيسة السابقة، وعضو مجلس النواب الإيطالى والنائبة الحالية لورا بولدريني. فيما ستناقش دارا خسروزهاهى الرئيس التنفيذى لشركة "أوبر"، عن كيفية معاملة الموظفات، وسيتحدث كاتب العمود الصحافى فى "نيويورك تايمز" نيكولاس كريستوف مع الدكتورة فوزية ألفى عن تجربتها فى مذبحة الروهينغا فى ميانمار.

وستتحدث فيولا ديفيز عن رحلتها الخاصة فى هوليوود فى نهاية اليوم الأول، وسيبدأ اليوم الثانى بمناقشة مسألة المساواة فى الأجور، ثم سيتحدث فى وقت لاحق عن الإدارة المالية للإناث، سالى ييتس نائب عام الولايات المتحدة الأسبق، أول شخص واجه الرئيس ترامب، ستقوم بمقابله أيضًا.

وستجرى مقابلة مارغريت آتوود حول تكييف كتابها "حكاية الخادمة" وكيف يمكن أن تصبح حقيقة واقعة، وفى وقت لاحق ستقوم هيلارى كلينتون بإدارة النقاش مع أربعة صحفيين دوليين، ومن أبرز أحداث اليوم الثالث محادثة مع صوفى غريغوار ترودو، زوجة رئيس الوزراء الكندى جوستين ترودو.



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