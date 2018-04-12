طالبان تحتل منطقة في إقليم غزنة الأفغاني

أخبار الآن | غزنة - أفغانستان (صحف)

احتلت جماعة طالبان أفغانستان منطقة في إقليم غزنة قريبة ً من عاصمة الإقليم صباح اليوم وقـَتلت اثني عشر شخصا بينهم مدير الاستخبارات وحاكم المنطقة وبرلماني ومسؤول في الشرطة ، بحسب ما قالت الشرطة الأفغانية.

وكانت منطقة خواجه عمري في غزنة تعد واحدة من أكثر المناطق أمنا في الإقليم.

وقال رمضان علي محسني نائب رئيس الشرطة في غزنة إن المسلحين قتلوا حاكم المنطقة علي دوست شمس وحراسه الشخصيين وسبعة من رجال الشرطة وخمسة من أفراد المخابرات الحكومية.

وأضاف أن مسلحي طالبان أحرقوا بعد ذلك مقر حاكم المنطقة. وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان في بيان إن 20 شرطيا قتلوا في الهجوم.

ويعني سقوط منطقة خواجه عمري في يد طالبان مد نطاق احتلال الجماعة باتجاه مدينة غزنة عاصمة الإقليم التي يقطنها 150 ألفا وتقع على بعد 150 كيلومترا جنوب غربي العاصمة الأفغانية كابول.

وعادة ما يتصاعد القتال في أفغانستان في الربيع بعد أن يذيب الدفء الثلوج التي تسد الممرات الجبلية ما يزيد من حركة المسلحين.





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