11 أبريل.. اليوم العالمي لمرض باركنسون ما سبب تسميته واعراضه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (منى عواد)

يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي لشلل الرعاش المعروف بـ "باركن سون" الذي يقام بتاريخ 11 أبريل من كل عام، ويعد فرصة مهمة لتعزيز الوعي حول هذا المرض، ولإظهار الدعم للمصابين. الذي يعاني منه قرابة 7 ملايين شخص في العالم.

1. تعود تسمية مرض "باركنسون" للدكتور جيمس باركنسون، الذي اكتشفه عام 1817.

2. يعد من الأمراض الشائعة لدى كبار السن، حيث تبدأ الأعراض السريرية بالظهور عادة ما بين سن 40 إلى 60 سنة.

3. تصل معدلات الإصابة به بين اثنتي عشرة و20 حالة لكل مليون شخص سنويا في أنحاء العالم.

- عوامل الخطر للاصابة بداء الباركنسون تشمل :

1. السن: نادرا ما يصاب الشباب بداء باركنسون, إذ يظهر عامة في منتصف العمر وفي سن الكهولة .

2. الوراثة: إذا كان في العائلة قريب أو اكثر، مصابا بداء باركنسون فإن خطر الاصابة بهذا يزداد.

3. الجنس: الرجال هم أكثر عرضة للاصابة بمرض باركنسون من النساء.

4. التعرض للسموم: التعرض المتواصل لمواد قتل الاعشاب والمبيدات الحشرية يزيد قليلا من درجة خطر الاصابة ب باركنسون.

تختلف الاعراض التي تصاحب مرض باركنسون من شخص الى آخر. وقد تكون الاعراض الاولية ضمنية دون أن يكون بالامكان ملاحظتها طوال اشهر عدة، وتشمل أعراض داء باركنسون:

1. الارتعاش أو الرعشة التي تبدأ غالبا في احدى اليدين.

2. بطء الحركة.

3. الصمل العضلي أو تيبس العضلات, وهو غالبا ما يظهر في الاطراف وفي مؤخرة الرقبة.

4. فقدان الحركة اللارادية.

5. تغيرات في الكلام: فالقسم الاكبر من مرضى باركنسون يعانون من صعوبة في التكلم، وقد يبتلع جزءا من الكلمات بين الفينة والاخرى .

6. وأخيرا من الأعراض التي تصاحب المرض "الخرف" .

ولم يتوصل العلماء حتى الآن لماهية علاج الشلل الرعاش والذى يتسبب اكتشافه المبكر فى القدرة على السيطرة عليه بصورة أفضل.

معنا عبر الهاتف من دبي د. خالد الصفار أخصائي أمراض الدماغ والجملة العصبية

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