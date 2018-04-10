لافروف يتلقى دعوة لزيارة كوريا الشمالية

أخبار الآن | موسكو - روسيا (رويترز)

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الثلاثاء إنه قبل دعوة لزيارة بيونجيانج مرحبا بما وصفه عودة الوضع إلى طبيعته تدريجيا في شبه الجزيرة الكورية.

وقال لافروف للصحفيين بعد اجتماع مع نظيره الكوري الشمالي ري يونج هو في موسكو إنه لم يتم البت في إجراء محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وتابع لافروف: "الرئيسان يتبادلان الرسائل بانتظام. وأعتقد أنهما سيناقشان احتمال عقد لقاء بينهما، عندما تحين اللحظة المناسبة لذلك"

وأضاف وزير الخارجية الروسي :" بحثنا بالتفصيل الوضع حول القضية النووية في شبه الجزيرة الكورية. وأكدنا ترحيب موسكو بالتطبيع التدريجي للوضع ووقف تبادل التهديدات والاستعداد للاتصالات بين الكوريتين وبين كوريا الشمالية والولايات المتحدة".

وردا على سؤال حول آفاق المحادثات بشأن تسوية الوضع في شبه الجزيرة الكورية، أشار لافروف إلى أنها يجب أن تسفر عن جعل المنطقة خالية من الأسلحة النووية، مضيفا أن ضمانات الأمن التي ستقدم لكوريا الشمالية في هذه المحادثات، يجب أن تكون ثابتة.

كما وصف الأنباء حول تحويل إطار المحادثات من السداسية إلى الرباعية بأنها إشاعات.

وكان لافروف صرح في مستهل محادثاته مع نظيره الكوري الشمالي ري يونغ هو بأن بلاده تنوي مواصلة تطوير العلاقات مع كوريا الشمالية، وترحب بالاتصالات بين برلمانيي البلدين.

وأكد استعداد موسكو لتحريك مشاريع اقتصادية ثلاثية، بمشاركة روسيا والكوريتين الشمالية والجنوبية، مشددا في الوقت نفسه على أن روسيا ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية لكوريا الشمالية.

من جهته أشار وزير خارجية كوريا الشمالية، ري يونغ هو، إلى أن الوضع الراهن في شبه الجزيرة الكورية يتطلب المزيد من التعاون النشيط بين كوريا الشمالية وروسيا.

وأضاف: "يبدو لنا أن الوضع الذي يتبلور حاليا في شبه الجزيرة الكورية وحول حدودنا، وكذلك الوضع السياسي الدولي يتطلب من بلدينا المزيد مع تعزيز علاقات الصداقة والتعاون، وتكثيف الاتصالات الاستراتيجية وتنسيق الأعمال بين البلدين".

كما عبر عن أمله في إيجاد طرق ملموسة لتطوير العلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ.

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