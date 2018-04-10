ترامب يعتزم لقاء زعيم كوريا الشمالية في مايو أو أوائل يونيو

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (رويترز)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين إن إدارته على اتصال بكوريا الشمالية وإنه يعتزم مقابلة نظيره الكوري الشمالي في وقت ما خلال شهر مايو أو أوائل يونيو .

وجاء قرار الرئيس ترامب، بعد ورود تقارير أفادت بأن بيونغ يانغ، مستعدة لمناقشة نزع الأسلحة النووية في القمة المرتقبة.

وقال ترامب للصحفيين "سنلتقي بهم في وقت ما في مايو أو أوائل يونيو، وأعتقد أنه سيكون هناك احترام كبير من كلا الطرفين، ونأمل أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق لنزع القدرات النووية لكوريا الشمالية".



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