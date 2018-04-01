10 قتلى وجريحان في إنهيار فندق بوسط الهند

أخبار الآن | اندور - الهند (صحف)



قُتلَ عشرةُ أشخاصٍ وأصيبَ اثنانِ بجروح إثرَ انهيارِ فندقٍ مؤلفٍ من أربعةِ طوابق في منطقةٍ مزدحمة بمدينةِ اندور الواقعة بوسطِ الهند في ساعة متأخرة من مساءِ السبت وذلك حسبما قالَ مسؤولٌ بالشرطةِ المحلية مشيرا الى أن عمليات الإنقاذ انتهت ومن غير المرجح وجودُ ضحايا آخرين.

وقال راميش كيراد مساعد نائب مفتش الشرطة لرويترز أنه على الرغم من أن المبنى قديم لم يُعرف سبب انهياره على الفور، وقالت تقارير إخبارية محلية إن المبنى انهار بعد اصطدام مركبة ثقيلة به.

وانهيار المباني أمر متكرر في الهند حيث كثيرا ما يتملص مقاولون ومسؤولون معدومو الضمير من القوانين أو يهملون في ضرورة تجديد المباني القديمة، وفي أغسطس آب انهار مبنى عمره 117 عاما في المركز المالي مومباي مما أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 22 قتيلا.



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