أفغانستان تتعهد بإجراء انتخابات برلمانية في أكتوبر

أخبار الآن | كابول - أفغانستان - (رويترز)

أكدت السلطاتُ المعنية ُ بالانتخابات في أفغانستان إمكانية َ إجراءِ الانتخابات البرلمانية والمحلية التي طال انتظارُها في الـ 20 من أكتوبر تشرين الأول من هذا العام، بالرغم من التحديات الأمنية واللوجستية الكبرى.



وقال تاداميتشي ياماموتو رئيس بَعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان، إن إعلان موعدٍ محدد سيسمحُ للسلطات بالانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ.

ومصداقية الرئيس أشرف عبد الغني على المحك أمام الناخبين الأفغان والشركاء الدوليين على حد سواء إذ تعهد بإجراء الانتخابات التشريعية والمحلية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

لكن الانتخابات تأجلت لأكثر من ثلاث سنوات وموعد أكتوبر تشرين الأول أيضا مؤجل من يوليو تموز المعلن العام الماضي بسبب خلافات سياسية وجدل حول تسجيل الناخبين لمنع التزوير عرقلت تحقيق تقدم في العملية.

وقال رئيس مفوضية الانتخابات المستقلة في أفغانستان في مؤتمر صحفي "اليوم مفوضية الانتخابات المستقلة تعلن لشعب أفغانستان أن الانتخابات ستجرى في 20 أكتوبر".

وتعد هذه الانتخابات تجربة تمهيدية قبل تنظيم انتخابات الرئاسة المقررة في 2019.

وأضاف في بيان "مشاركة كل الأفغان في العملية الانتخابية وليس الاقتراع نفسه فحسب أمر ضروري".

وقال رئيس المفوضية "قوات الأمن الأفغانية أكدت لنا أنها ستنفذ عملياتها في المناطق غير الآمنة التي لا تخضع لسيطرة الحكومة لضمان أمن المواطنين في مراحل تسجيل الناخبين والتصويت".

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