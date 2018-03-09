قتلى وجرحى اثر تفجير انتحاري قرب مسجد في كابول

أخبار الآن | كابول - افغانستان (وكالات)

قتل 7 أشخاص بينهم افراد شرطة في هجوم انتحاري قرب مسجد في العاصمة الافغانية كابول وفق ما صرح به المتحدث باسم الداخلية الأفغانية .



وقالت الشرطة إن المهاجم كان بصدد الوصول الى منطقة مكتظة بالمواطنين ومسؤولين بالحكومة لكنه فجر نفسه عند نقطة تفتيش بالقرب من المسجد غربي كابول

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها ولم ترد تفاصيل عن سقوط قتلى.

من جانب آخر، ذكر مسؤول أفغاني أن جماعة طالبان شنت هجوما داميا على موقع للجيش في منطقة نائية في ولاية تخار في شمال البلاد، مما أسفر عن مقتل 10 من رجال الشرطة المحليين وإصابة تسعة.

وقال المتحدث باسم شرطة الولاية خالي عسير الجمعة إن عددا كبيرا من مقاتلي طالبان هاجموا الموقع خلال الليل.

وأوضح أن عناصر الشرطة المحلية تعرضوا لهجوم وهم في طريقهم إلى الموقع لمساعدة جنود أفغان في حي خواجا غار.

ولم يتعرض الجنود لخسائر في الأرواح.

وأعلن المتحدث باسم طالبان مسؤولية الجماعة عن الهجوم الذي وقع في وقت متأخر الخميس.



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