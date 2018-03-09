عاصفة ثلجية تجتاح شمال شرق أمريكا وتغلق المدارس

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية (وكالات)

أدى استمرار تساقط الأمطار والثلوج على منطقة نيو إنجلاند في شمال شرقي الولايات المتحدة، الى إغلاق المدارس وقطعِ إمدادات الكهرَباء عن أكثر من مليون شخص، وذلك في ثاني عاصفة شتوية تجتاح المنطقة خلال أسبوع واحد.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية عدة تحذيرات قالت فيها إنه من المتوقع تراكم ثلوج بسمك 30 سنتيمترا، وهبوبُ رياح قوية بسرعة 88 كيلومترا في الساعة، في منطقة تمتد من شرق نيويورك إلى شمال ولاية مين بعد أن اجتاحت العاصفة المنطقة الأربعاء.

وألغت المدارس الحكومية في بوسطن وعشرات المدارس في أنحاء نيو إنجلاند الدراسة يوم الأربعاء، بينما حذر مسؤولون محليون وخبراء أرصاد من الطرقات الزلقة وانعدام الرؤية.

وقالت شرطة بوسطن على تويتر "مع استمرار جهود إزاحة الثلوج، نسأل قائدي السيارات تجنب الطرق والبقاء في المنازل".

وذكر موقع إن.جي.دوت كوم أن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 230 ألف عميل في نيوجيرزي.

واستأنفت شركة السكك الحديدية (أمتراك) خدمة القطارات بين مدينة نيويورك وبوسطن بعد تعليقها عدة ساعات في وقت سابق يوم الخميس. كما ألغيت نحو 200 رحلة طيران من وإلى مطار بوسطن لوجان الدولي.

وقال موقع (باور أوتيدج) الإلكتروني الذي يرصد انقطاع التيار الكهربائي إن كثافة الثلوج وقوة الرياح تسببتا في سقوط أشجار وأعمدة كهرباء مما أدى لانقطاع التيار عن مئات الآلاف في نيو إنجلاند وولايات إقليم الأطلسي الأوسط.

وأعلن حاكما ولايتي نيوجيرزي وبنسلفانيا حالة الطوارئ، مما يمنحهما إمكانية الحصول على دعم من الحكومة إذا تطلب الأمر.

كانت العاصفة التي هبت الأسبوع الماضي قد تسببت في فيضانات كبيرة بسواحل ماساتشوستس مما أدى لمقتل تسعة أشخاص على الأقل وانقطاع الكهرباء عن نحو 2.4 مليون منزل ونشاط تجاري في الشمال الشرقي.

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