انتشار وتوطن العنف الجنسي ضد نساء كوريا الشمالية



أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أظهر تقرير صادر عن مبادرة المستقبل الكورية في مقرها بلندن بالإستناد لشهادة أكثرَ من 40 من المنشقات الإناث من كوريا الشمالية، أن الإعتداءات والتحرش الجنسي في بيونغ يانغ منتشر في جميع قطاعات المجتمع الكوري.

وبحسب وثائق للعنف الجسدي أظهرها التقرير، تبين أن العنف الجنسي متوطن ضد نساء كوريا الشمالية.وحذر مؤلف كاتب التقرير جيمس بيرت من أن حقوق الإنسان والإساءةَ الواسعة لنساء كوريا الشمالية، يجب ألا يتم التغاضي

عنها في ظل التطور الدبلوماسي الحالي حول برنامج بيونغ يانغ للأسلحة النووية.وقال : إن المناخ السياسي الحالي في شبه الجزيرة الكورية يجب ألا يجعلنا نغفل عن إنسانيتنا الأساسية. وأن حكومة كوريا الشمالية تعاقب وتسمح

للعنف الجنسي بأن يتفشى من خلال مؤسساتها ومسؤوليها العموميين والمجتمع الأوسع ".لقد تم توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية ، بما في ذلك إعدام السجناء والأوضاع السيئة في معسكرات الاعتقال التي تديرها

الدولة ، بشكل جيد ، ولكن تم إيلاء اهتمام ضئيل للعنف الجنسي اليومي ضد المرأة.ويسلط التقرير الضوء على أن الطبقة والعمر والوضع لا يوفران الحماية للمواطنات في المملكة النزيهة وكيف يتم تجاوز القوانين المصممة لدعم

حقوقهن مراراً وتكراراً من قبل الرجال ذوي السلطة والمال والنفوذ السياسي.في حين أن كوريا الشمالية ليست هي المجتمع الوحيد الذي يسيء إلى استغلال فتياته ونسائه ، فإن النتائج تشير إلى "المؤسسات والممارسات الاجتماعية

المميزة والمثيرة للاضطهاد في حكومة كوريا الشمالية وعملائها".

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