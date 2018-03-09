الصليب الأحمر يطلق لعبة تفاعلية مخيفة عن الأحداث في سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

اعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن اطلاقها تطبيق "Enter the room" - " أدخل إلى الغرفة"، مستعينة بتقنية الواقع المعزز لمحاكاة المآسي التي يعيشها الشعب السوري بشكل يومي مع استمرار سقوط القذائف والغارات على المدنيين.

وبحسب بيان اللجنة ، يقدم التطبيق "تجربة مفعمة بمشاعر قوية عن الحرب التي تشهدها عائلة وجها لوجه"، ويتم سرد الأحداث عبر عيون طفل شاهد على الحرب.

ويتوفر حالياً التطبيق على نظام تشغيل آي أو أس، أي لمستخدمي آي فون وآي باد، وسيتمكن المستخدمون عبر تلك الأجهزة رؤية الأثر الوحشي لسنوات القتال في وقت متسارع.

وسيدخل المستخدمون من بوابة باستخدام شاشات أجهزتهم، وتتحول الغرفة الافتراضية من بيت يغمره ضوء وتنبض فيه الحياة إلى مسكن يخيّم عليه حزن ومعاناة.

وتشير الإحصائيات إلى أن نحو 65 مليون إنسان يفرّون من بيوتهم في الوقت الحالي من جرّاء النزاع، 75% منهم يعيشون في المدن حيث تدور رحى المعارك اليوم بصورة متزايدة.

وقال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورير: "للنزاعات آثارٌ مدمرة على المجتمعات، وعلى الأطفال بوجه خاص. ونأمل من خلال هذه القصة التي تُروى عبر تطبيق يستغرق الحواس، أن تتولد لدى المستخدمين رؤيةٌ متعمقة جديدة للحرب وواقعها"، مضيفاً "وهذا تذكير نابض يبيّن كيف تدمّر الحرب في المدن غرفَ نوم الأطفال ومنازلهم، بل ومع عميق الأسف، تزهق أرواحهم".

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