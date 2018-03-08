حقائق وراء اليوم العالمي للمرأة.. وماذا قال المغردون عنه؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)



اليوم احتفلت وسائل التواصل الاجتنماعي بعيد المرأة، كما تم تداول وسم #اليوم_العالمي_للمرأة بشكل كثيف، إلى عام 1856 حيث خرجت آلاف النساء للاحتجاج في شوارع مدينة نيويورك على الظروف اللاإنسانية التي كن يجبرن على العمل تحتها، ورغم تفريق الشرطة للتظاهرات، نجحت المسيرة في دفع المسؤولين والسياسيين إلى طرح مشكلة المرأة العاملة على جداول الأعمال اليومية.. فماذا قال المغردون في هذا اليوم؟









حقائق حول اليوم العالمي للمرأة

عام 1856: خرجت آلاف النساء للاحتجاج في شوارع مدينة نيويورك على الظروف اللاإنسانية التي كن يجبرن على العمل تحتها، ورغم تفريق الشرطة للتظاهرات، نجحت المسيرة في دفع المسؤولين والسياسيين

إلى طرح مشكلة المرأة العاملة على جداول الأعمال اليومية، وبذلك لتبرز كقضية ملحة فرضت نفسها في المشهد العالمي.

في 1909: جرى الاحتفال في الولايات المتحدة لأول مرة باليوم الوطني للمرأة تكريما لإضراب عاملات صناعة الملابس في نيويورك عام 1908، واللائي تظاهرن تنديدا بظروف العمل. وينبثق الإحتفال بهذا اليوم عن حركة المرأة العاملة في أوائل القرن العشرين في أمريكا الشمالية وأوروبا



في 1911: جرى الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة في 19 آذار/ مارس في النمسا والدنمارك وألمانيا وسويسرا، وشارك في الاحتفالات أكثر من مليون رجل وامرأة، للمطالبة بحق المرأة في التصويت وشغل المناصب العامة والعمل والتدريب المهني ووقف التمييز ضدها في العمل..

في 1913: أصبح اليوم العالمي للمرأة آلية للتظاهر ضد الحرب العالمية الأولى، وجاء احتفال الروسيات بأول يوم عالمي للمرأة في آخر يوم أحد من شهر شباط/ فبراير، بعد ذلك تم اختيار يوم 8 آذار/مارس للاحتفال بالمناسبة، وهكذا نظمت نساء كثيرات في أوروبا في مثل هذا اليوم من عام 1914 تظاهرات للتنديد بالحرب وللتأكيد على حقوق المرأة..

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