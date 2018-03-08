تيلرسون يستبعد اجراء مفاوضات مع بيونغ يانغ حول الملف النووي

أخبار الآن | السودان - (وكالات)

قال وزيرُ الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون في اديس ابابا، إنه لا يزال بعيداً الحديث عن مفاوضاتٍ بين الولاياتِ المتحدة وكوريا الشمالية لتسويةِ الازمة النووية في شبه الجزيرة الكورية.

وكانت كوريا الشمالية أعلنت أنها مُستعدة ٌ للتفاوضِ مع الولايات المتحدة الأمريكية بما يضمنُ أمنها.

وقال تيلرسون للصحافيين في اديس ابابا المحطة الاولى من جولة افريقيا تستمر حتى 13 آذار/مارس "في ما يتعلق بالمحادثات المباشرة مع الولايات المتحدة (وكوريا الشمالية) -- وتطرحون هنا سؤالا عن مفاوضات -- ما زلنا بعيدين عن مفاوضات ويجب ان نكون موضوعيين وواقعيين حول هذه النقطة".

وأكدت كوريا الشمالية استعدادها للتخلي عن برنامجها النووي وصواريخها الباليستية، في حال ضمان أمنها.

ودعت الصين، اليوم الخميس الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية إلى بدء "حوار في أسرع وقت".

وزار مبعوثان للرئيس الكوري الجنوبي الييوم واشنطن وذلك عقب زيارتهما كوريا الشمالية لإطلاع الإدارة الأمريكية على نتائج مباحثات الكوريتين في بيونغ يانغ أخيرا.

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