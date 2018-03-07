مقتل 18 على الأقل في زلزال جديد يضرب بابوا غينيا الجديدة

أخبار الآن | سيدني - استراليا - (رويترز)



قال مسؤول إن 18 شخصا على الأقل لقوا حتفهم عندما ضرب زلزال بقوة 6.7 درجة المرتفعات الجنوبية الجبلية في بابوا غينيا الجديدة اليوم بعد أكثر من أسبوع من زلزال أقوى أدى لمقتل ما لا يقل عن 55 شخصا. وتعتزم استراليا ونيوزلندا ارسال طائرات مساعدات ومعدات الطبية . إرسال ثلاث طائرات هليكوبتر لنقل المساعدات هذا الأسبوع بينما سترسل نيوزيلندا طائرة عسكرية ثانية لتوزيع معدات طبية

وقع الزلزال بعد وقت قصير من منتصف الليل بالتوقيت المحلي على بعد 31 كيلومترا جنوب غربي مركز الزلزال الذي وقع يوم 26 فبراير شباط وبلغت قوته 7.5 درجة ودفع الحكومة ووكالات الإغاثة للإسراع لتقديم مساعدات عاجلة للمنطقة النائية.

وقالت استراليا ونيوزيلندا يوم الأربعاء إنهما ستزيدان المساعدات المقدمة لبابوا غينيا الجديدة.

وتعتزم استراليا إرسال ثلاث طائرات هليكوبتر لنقل المساعدات هذا الأسبوع بينما سترسل نيوزيلندا طائرة عسكرية ثانية لتوزيع معدات طبية ولوازم الاعتناء بالنظافة الشخصية وأقمشة مضادة للماء.

وكان زلزال يوم الأربعاء هو الأشد في سلسلة هزات ارتدادية تعرضت لها المنطقة الغنية بالموارد والتي تبعد نحو 600 كيلومتر شمال غربي العاصمة بورت مورزبي.

وقال وليام باندو المسؤول الإداري لإقليم هيلا لرويترز إن التقارير الأولية تتحدث عن مقتل 18 شخصا جراء الزلزال.

وقال ماناسيه ماكيبا نائب وزير البترول والطاقة في بابوا غينيا الجديدة، والذي يمثل مناطق من إقليم هيلا في البرلمان، إن العثور على مزيد من الضحايا مستمر.

وأضاف ”لا يزال الناس يُنتشلون من الطين ولا يزالون ينقلون إلى المستشفيات“.

وذكرت وسائل إعلام أن عدد القتلى جراء الزلزال الأساسي ارتفع إلى 75 بعدما قال مسؤولون حكوميون في وقت سابق إن عدد القتلى 55.

وقالت متحدثة باسم المركز الوطني لإدارة الكوارث يوم الأربعاء إن السلطات تضع اللمسات الأخيرة على تقرير بشأن ضحايا الزلزال الأول.



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