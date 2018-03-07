استقالة المستشار الاقتصادي لترامب غاري كون

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة -(أ ف ب)

أعلن غاري كون، المستشار الاقتصادي للرئيس الاميركي دونالد ترامب الثلاثاء استقالته من منصبه احتجاجا على الرسوم الجمركية التي يعتزم ترامب فرضها على واردات الولايات المتحدة من الفولاذ والالومنيوم.

وقال كون الذي كان يترأس مجلس الاقتصاد القومي في بيان مقتضب "لقد كان شرفا لي أن أخدم بلدي وأن اضع سياسات محفزة للنمو مناسبة للامريكيين ولا سيما إقرار إصلاح ضريبي تاريخي".

من جهته قال ترامب ان "غاري قام بعمل رائع لتنفيذ برنامجنا، وساعد على تحقيق اصلاح ضريبي تاريخي وتحرير الاقتصاد الاميركي مجددا".

ولم يأت ترامب على ذكر الخلاف بينه وبين كون حول الرسوم الجمركية التي يعتزم فرضها على واردات الولايات المتحدة من الفولاذ والالومنيوم والتي يعارضها كون بقوة.

وتمثل استقالة كبير المستشارين الاقتصاديين في البيت الابيض نكسة جديدة للرئيس الامريكي لا سيما وأنها تأتي بعد ساعات قليلة من نفي ترامب وجود فوضى في البيت الابيض اثر سلسلة استقالات وإقالات طالت عددا من كبار المسؤولين في ادارته.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر صباح الثلاثاء "ان النظرية الجديدة +للاخبار المزورة+ تقول ان الفوضى تسيطر على البيت الابيض. خطأ"، مشددا على انه "سيكون هناك دائما من يغادر ومن يصل، وانا أحب الحوارات الحامية قبل اتخاذ قرار".

وإذ حذر ترامب من انه "لا يزال هناك عدد من الاشخاص ارغب بتبديلهم (دائما في اطار البحث عن الافضل)"، اكد انه "لا توجد فوضى، توجد فقط طاقة رائعة".

وقبل انضمامه الى البيت الابيض كان غاري كون يشغل منصب نائب رئيس مجلس ادارة بنك غولدمان ساكس، وباستقالته ينضم اسمه الى قائمة طويلة من كبار المسؤولين في الادارة الذين استقالوا او اقيلوا قبل ان يكملوا عامهم الاول في مناصبهم او بالكاد فعلوا.

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