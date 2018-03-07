أيسلندا تقبض على أشخاص "سرقوا خوادم للبيتكوين"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )



قبضت الشرطة في أيسلندا على 11 شخصا يُشتبه بأنهم سرقوا أكثر من 600 جهاز كمبيوتر كانت تُستخدم في إصدار عملات مشفرة، بحسب ما أفادت به تقارير.

وسُرقت أجهزة الكمبيوتر تلك خلال أربع عمليات دهم لمراكز ِ بيانات في أنحاء متفرقة من أيسلندا.

وتُعد أيسلندا بلدا مشهورا بمراكز البيانات فيه ، حيث أن 100 في المئة من الطاقة المولـَدة هناك تـُنتـَج عن مصادر متجددة.

وقد احتجز اثنان من المشتبه بهم، وأطلق سراح تسعة آخرين بكفالة. ولكن السلطات لم تسترجع بعد أجهزة الكمبيوتر التي كانت تستخدم كخوادم في عمليات إصدار العملات.

وقالت وكالة أسوشيتد برس إن الشرطة تتواصل الآن مع شركات توفير خدمة الإنترنت، وفنيي الكهرباء والقائمين على وحدات التخزين، لتطلب منه جميعا التبليغ عن أي ارتفاع مفاجئ في استخدام الطاقة، أو أي علامة أخرى تشير إلى إعادة توصيل الخوادم بالانترنت مرة أخرى.

وتشير تقديرات إلى أن قيمة أجهزة الكمبيوتر المسروقة تبلغ نحو مليوني دولار.

وكانت شركة الطاقة في أيسلندا قد قالت في فبراير/ شباط إنها لاحظت ارتفاع "استثنائيا" في كمية الطاقة التي استخدمت في مراكز بيانات في عمليات إصدار عملات مشفرة والتحقق من تحويلات أجريت بها.

ولأول مرة، تجاوزت الطاقة المطلوبة للحصول على العملات المشفرة ما يستخدمه سكان أيسلندا، البالغ عددهم 340 ألف نسمة، من الطاقة في منازلهم، بحسب تقارير.





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