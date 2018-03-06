عاصفة تتسبب بانهيار جزء من سقف مطار دولي في الصين (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



انهار جزء من سقف مطار نانتشانغ تشانغبي الدولي بمقاطعة جيانغشي بشرق الصين، عندما أثرت عاصفة بهطول أمطار غزيرة والرياح العاتية المرافقة معها على سطح مبنى المطار بعد ظهر الأحد.

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وقد انتشر مقطع فيديو للحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لحظة انهيار سقف مبنى المطار الدولي في نانتشانج الصينية.

ولحسن الحظ لم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات، الا ان العاصفة الشديدة التي ضربت بعض المدن الصينية تسببت في وقوع أضرار مادية وخسائر في الممتلكات.

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