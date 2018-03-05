وفد كوري جنوبي يتوجه لكوريا الشمالية

أخبار الآن | سول - كوريا الجنوبية (وكالات)

يبدو ان المفاوضات الكورية الشمالية الجنوبية اخذةٌ بالاتساعِ اكثر فاكثر حتى بعد انتهاءِ الاولمبياد..

اذ قالَ مسؤولٌ رئاسي في كوريا الجنوبية، إن وفدا يرأسُهُ مسؤولونَ أمنيونَ كبار سيتوجهُ إلى كوريا الشمالية في الوقت الذي تسعى فيهِ سول لإجراءِ حوارٍ بين بيونغ يانغ وواشنطن.

وأضافَ المسؤول، الذي اشترطَ عدمض نشرِ اسمه، أن الوفد المؤلف من 10 أعضاء برئاسةِ تشونغ يوي يونغ رئيسِ مكتبِ الأمن الوطني سيغادرُ كوريا الجنوبية من قاعدةِ سول الجوية في سيونجنام سيتي قرب سول.

ومن المتوقع أن يدلي تشونج بتصريحات مقتضبة عن زيارة فريقه لكوريا الشمالية، اليوم الإثنين، وسيرافق تشونغ رئيس جهاز المخابرات الوطنية سوه هون وتشون هاي سونج نائب وزير الوحدة.

وأثار تحسن العلاقات بين الكوريتين تكهنات بشأن إجراء محادثات مباشرة في المستقبل بين واشنطن وبيونج يانج بعد توتر وتبادل للإهانات بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي على مدى شهور، مما أثار مخاوف من نشوب حرب.

وعززت دورة الألعاب الشتوية التي جرت في بيونج تشانج، الشهر الماضي، التواصل الذي حدث في الآونة الأخيرة بين الكوريتين بعد تزايد حدة التوترات لأكثر من عام بسبب البرنامج الصاروخي لكوريا الشمالية وبعد سادس وأكبر تجربة نووية أجرتها في خرق لعقوبات الأمم المتحدة.

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