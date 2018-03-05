المقاهي البريطانية تغلق متأخرة احتفالاً بزواج هاري

أخبار الآن | لندن - بريطانيا (وكالات)

احتفالاً بزواجِ الأمير هاري حفيدِ الملكة إليزابيث في التاسع عشر من مايو المقبل.. أعلنت الحكومة البريطانية أن المقاهي يمكنها أن تغلقَ أبوابها في وقتٍ متأخر

وقال وزيرُ الداخلية إن الزواجَ الملكي هو مناسبة ليجتمعَ الناسُ ويحتفلوا بهذا الحدثِ السعيد التاريخي للعائلةِ المالكة

واتخذ القرار بعدَ مشاوراتٍ عامة استمرت أربعةَ أسابيع، وهو يقضي بالسماحِ للمقاهي التي تقفلُ أبوابها عادةً عند الساعةِ الحادية عشرة ليلا، بأن تبقى حتى الواحدة بعدَ منتصفِ الليل، في يومِ العرس وعشيّته.

يقام حفل زفاف الأمير هاري والممثلة الأمريكية ميجان ماركل في التاسع عشر من مايو المقبل في قصر ويندسور.

اقرأ أيضا:

تحذير.. موجة الصقيع قد تحصد آلاف القتلى في بريطانيا