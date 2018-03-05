أقوى 15 جيشا في العالم.. ولمصر كلمتها

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

احتلت مصر المرتبة العاشرة في تصنيفِ غلوبال فاير باور لقوةِ الجيوش في العالم، ووفقا للتصنيف الصادر عن عام 2017، فقد جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى، تلتها روسيا ثم الصين.

وجاءت الهند في المركز الرابع تلتها كلٌ من فرنسا ثم المملكة المتحدة، بينما جاءت اليابان في المركزِ السابع.

واحتلت تركيا المركز الثامن تلتها ألمانيا في المركزِ التاسع ثم مصر في المركز العاشر ضمن أقوى الجيوش في العالم.

وجاءت إيطاليا في المركز الحادي عشر ثم كوريا الجنوبية وباكستان وإندونيسيا، بينم احتلت إسرائيل المركز الخامس عشر بين ترتيب الجيوش، وفقا لغلوبال فاير باور.

ويعتمد التصنيف على عدد وتنوع الأسلحة التي يحتفظ بها كل بلد ويولي اهتماما خاصا للقوى المسلحة في الخدمة والاحتياط.

كما يؤخذ في الاعتبار الموقع الجغرافي، والقدرة اللوجستية، والموارد الطبيعية المتاحة، وحالة الصناعة المحلية.

وبينما تحصل القوى النووية المعترف بها على نقاط، فإن المخزونات النووية لا يتم إدراجها في النتيجة.

وعلاوة على ذلك، فإن البلدان غير الساحلية تخسر نقاطا كونها تفتقد لسلاح بحري.

كما أن التنوع في السلاح البحري أساسيا للحصول على نقاط إضافية.

وتحصل دول حلف شمال الأطلسي على نقاط إضافية كونها تعتمد على موارد مشتركة.

ويقول غلوبال فاير باور إن"التوازن هو المفتاح - قوة قتالية كبيرة وقوية عبر البر والبحر والجو مدعومة باقتصاد مرن وأراضي يمكن الدفاع عنها إلى جانب بنية تحتية فعالة - مثل تلك الصفات هي التي تستخدم لتقييم قوة قتالية كاملة للبلاد على الورق".

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