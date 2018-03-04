ماي تدعو الاتحاد الأوروبي للعمل معا لحل مشاكل البريكست

أخبار الآن | بريطانيا - (وكالات)

طالبت رئيسة ُ الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاتحادَ الأوروبي بالعمل معاً لحل المشاكل الأكثرَ صعوبة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد، خاصة ما يتعلق بوضع أيرلندا.

ودعت ماي الاتحادَ الأوروبي إلى ضرورة إبداءِ مرونة أكثر في المحادثات، بشأن العلاقة بين الجانبين في المستقبل، مضيفة أن بلادَها تُدرك أنه لا يمكن الحصول على كل ما تريده خلال هذه المحادثات.

وكانت ماي قد أعلنت - في خطاب الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) أمس - عن خمس نقاط أساسية ستقودها في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي ، مشيرة إلى أن الحكومة البريطانية ستفعل كل ما تستطيع لمساعدة الجميع مهما كانت خلفيته.

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