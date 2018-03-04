فرنسا: على إيران توخي الحذر ببرنامج صواريخها

أخبار الآن | باريس - فرنسا - (وكالات)

طالب وزيرُ الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، إيران بضرورة تهدئة الخوفِ المتعلق ببرنامجها للصواريخ الباليستية، وإلا فإنها ستكون معرضة ً لعقوبات جديدة.

وقال لو دريان قبل زيارته المقررة إلى إيران الاثنين، إن هناك برامجَ للصواريخ الباليستية يمكنُ أن تصل إلى آلاف الكيلومترات، تخالفُ قراراتِ مجلس الأمن الدولي وتتخطى الحاجة َ للدفاع عن حدود إيران.

وأضاف "إذا لم تتصد (لهذه القضية) على الفور، فهذه الدولة ستكون معرضة لعقوبات جديدة".

وكانت إيران أعلنت السبت أنها لن تتخلى عن صواريخها الباليستية.

وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، السبت، أنه لا يمكن أن يكون هناك حديث عن برنامج الصواريخ الإيرانية قبل تدمير الغرب لأسلحته النووية وصواريخه بعيدة المدى. وقال الجنرال مسعود جزائري لوكالة "إرنا" للأنباء الرسمية "إن ما يتحدث عنه الأميركيون ومن موقع الإحباط بشأن تقييد قدرات ايران الصاروخية، ليس سوى أضغاث أحلام وتمنيات لن تتحقق"، على حد تعبيره.

وأضاف: "إن التفاوض حول الصواريخ الإيرانية مشروط بتدمير الأسلحة النووية وصواريخ أميركا وأوروبا بعيدة المدى".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد هدد بإلغاء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران ودول الغرب، ما لم تُبذل المزيد من الجهود لسد "الثغرات" في النص.