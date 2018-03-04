جماعة مرتبطة بالقاعدة وراء تفجيري بوريكنا فاسو



أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)



أعلنت جماعة متطرفة مسؤوليتها عن الهجومي الذين وقعا أمس الجمعة في واغادوغو، مؤكدة أنها شنتهما ردا على عملية عسكرية فرنسية في مالي، وذلك في رسالة تلقتها وكالة الأخبار الموريتانية الخاصة.

وقالت الوكالة إن الجماعة التي يتزعمها الطارقي المالي إياد شنت الهجومين على رئاسة أركان القوات المسلحة في بوركينا فاسو وعلى السفارة الفرنسية في واغادوغو" ردا على مقتل عشرات من قادتها في هجوم للجيش الفرنسي في

شمال مالي قبل أسبوعين

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