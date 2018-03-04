بريطانيا تحت تهديد ثلوج وفيضانات الوحش القادم من الشرق

أخبار الآن | بريطانيا - لندن (وكالات)



حذرت السلطاتُ البريطانية المسافرينَ بالقطارات والسائقينَ من توقعِ تأخيرٍ مستمر حتى بعد أن ارتفعت درجاتُ الحرارة للمرةِ الأولى خلالَ أيام.



ومازال الآلافُ يعانونَ من انقطاعِ الكهرباء، كما أن التحذيرات من فيضانات مازالت موجودة لبعضِ المناطقِ الساحلية.



وناشد مستشفيان في جنوب غرب إنجلترا سائقي سيارات الدفع الرباعي المساعدة في نقل الموظفين الأساسيين إلى العمل، وقالتا إن الطرق المتجمدة مازالت تمثل مشكلة.

وقالت بيكي ميتشيل، خبيرة الأرصاد الجوية في لندن، إن درجات الحرارة على الأرجح سترتفع إلى 7 درجات مئوية في مدينة بليموث جنوب البلاد. وأضافت "مازال الطقس غير دافئ على الإطلاق، لكن مقارنة بما رأيناه، سيكون الأمر أكثر راحة."

وحذر مطار هيثرو المسافرين بضرورة تفقد شركات خطوط الطيران والرجوع إليها قبل الوصول إلى المطار

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