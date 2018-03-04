الملايين في أمريكا بدون كهرباء بعد عاصفة عاتية



أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية (وكالات)

ما زال شمال شرقي الولايات المتحدة يتعافى، من عاصفة قوية تسببت في فيضانات ساحلية وانقطاع التيار الكهربي الناجم عن سقوط الأشجار التي قطعت أسلاك أبراج الضغط العالي.وذكرت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية أن

مساحة كبيرة من المنطقة الممتدة من ولاية ماريلاند على ساحل منتصف المحيط الأطلسي إلى ولاية مين، في أقصى الشمال الشرقي ضربتها رياح عاتية مصحوبة بالثلوج أو المطر أو مزيج من الاثنين.

وبحسب موقع "باور أوتتج دوت يو إس" انقطعت الكهرباء عن أكثر من 4ر1 مليون عميل في بنسلفانيا ونيويورك وماساتشوستس وماريلاند وفرجينيا ونيوجيرسي. وأدى انقطاع الكهرباء إلى تعليق خدمة سكك حديدية لنقل الركاب بين

واشنطن ومدينة نيويورك.وتسبب الإعصار القنبلة في خسائر ضخمة في قطاع النقل في شمال شرقي الولايات المتحدة أمس الجمعة، حيث ألغيت أكثر من ثلاثة آلاف رحلة طيران معظمها في مطارات بوسطن وفيلادلفيا ونيويورك

وواشنطن، وفقا لموقع "فلايت أوير دوت كوم.وذكرت صحيفة ريتشموند تايمز- ديسباتش أن من بين القتلى صبي (6 سنوات) لقي حتفه في فيرجينيا إثر سقوط شجرة على منزل متنقل كان ينام داخله .

وشوهدت أسوأ الفيضانات في بوسطن حيث تزامن اندفاع العاصفة مع ارتفاع المد. وذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن مستوى الفيضان هو ثالث أعلى مستوى جرى تسجيله منذ عام 1928. وأعلن حاكم ولاية ماساتشوستس حالة الطوارئ

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