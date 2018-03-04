إيران تعلن رسميا العثور على الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة

أخبار الآن | إيران - (رويترز)

أعلنت إيران العثور على الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة، التي تحطمت في 18 من شباط/ فبراير الماضي، قرب محافظة أصفهان وسط البلاد ..

وتمكنت فرق متخصصة من منظمة الهلال الأحمر من العثور على الصندوق في مرتفعات جبل دنا .



وانطلقت السبت عمليات البحث عن جثث ضحايا الطائرة المحطمة لليوم الثالث عشر على التوالي، بعدما توقفت العمليات لمدة يومين؛ بسبب سوء الأحوال الجوية نتيجة تساقط الثلوج بغزارة.

وكانت السلطات الإيرانية أعلنت في 20 من فبراير/شباط الماضي، عثورها على جثامين 32 شخصًا من ركاب الطائرة المنكوبة، بحسب ما أفادت وكالة “إيرنا” الحكومية، نقلًا عن محافظ “كهكیلویة وبویر أحمد”، محمد أحمدي.

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