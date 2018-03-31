"ملالا" تعلن عن نيتها في العودة الدائمة إلى باكستان

أخبار الآن | اسلام أباد - باكستان - (وكالات)

كشفت الناشطة الباكستانية ملالا يوسفزاي أصغرُ حائزةٍ على جائزة نوبل للسلام في العالم عن نيتها في العودةِ الدائمة إلى باكستان بعد إنهاءِ دراستها في جامعةِ أوكسفورد البريطانية، وتقوم ملالا بأولِ رحلةٍ لها الى باكستان منذ خروجها في اعقابِ تعرضها لاطلاقِ نارٍ على يدِ مسلحينَ متشديين من جماعة طالبان، بسببِ نضالها من أجلِ حقوقِ الفتياتِ في التعليم

أعلنت الناشطة الباكستانية ملالا يوسف زاي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، الجمعة، عن نيتها في العودة الدائمة إلى موطنها باكستان بعد إنهاء تعليمها في جامعة أكسفورد ببريطانيا، وقالت ملالا - في لقاء أجرته مع شبكة "جيو نيوز" الباكستانية -: "أريد العودة لباكستان لأنها موطني. لدي الحق في باكستان مثل أي مواطن باكستاني".

وحول المهمة التي تتولاها من أجل توفير التعليم لأطفال باكستان، قالت ملالا "نريد أن نعمل على تعليم الأطفال وأن نتيح إمكانية تلقي كل فتاة في باكستان للتعليم العالي وتمكينها من تحقيق أحلامها وجعلها جزءا من المجتمع"، وتجري ملالا حالياً زيارة مدتها أربعة أيام في باكستان بدأت منذ الخميس، في أول عودة لها منذ أن غادرت البلاد عام 2012، حيث التقت برئيس الوزراء شهيد خاقان عباسي، كما ألقت كلمة لها في البرلمان الباكستاني.

يذكر أن ملالا - البالغة من العمر 20 عاما - كانت قد أصيبت بطلق ناري في الرأس من قبل جماعة "طالبان" في عام 2012 بسبب نضالها من أجل حقوق الفتيات في التعليم.

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