كوريا الشمالية تشارك في أولمبياد طوكيو 2020 وبكين 2022

أخبار الآن | كوريا الشمالية - (وكالات)

أعلن توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، إن كوريا الشمالية ستشارك في الدورتين الأولمبيتين المقبلتين في اليابان والصين، وأضاف باخ أن هذا الالتزام أيده بشكل كامل زعيم كوريا الشمالية خلال مناقشات صريحة ومثمرة أجراها معه.. وتوجه باخ لبيونغيانغ، في زيارة تأتي بعد أن ساعدت مشاركة كوريا الشمالية في دورة بيونغتشانغ الأولمبية الشتوية في تحسين العلاقات بين الكوريتين.

وقال باخ للصحفيين في مطار بكين لدى عودته إن كوريا الشمالية ستشارك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو عام 2020 ودورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في 2022، وتابع: "اللجنة الأولمبية الدولية ستقدم اقتراحا لمسيرة مشتركة محتملة أو أنشطة مشتركة محتملة أخرى بالنسبة لطوكيو وربما بعد ذلك لبكين أيضا في الوقت الملائم".

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية، السبت، عن باخ قوله لكيم إن هذه الزيارة تهدف إلى "التعبير عن خالص الشكر "للزعيم الكوري الشمالي على مساعدته في جعل دورة بيونغتشانغ "رمزا للسلام".

وسار رياضيون من الكوريتين تحت علم واحد لشبه الجزيرة الكورية في حفل افتتاح دورة بيونغتشانغ، كما شهدت الدولتان تحسنا كبيرا في العلاقات المتوترة منذ هذه الدورة التي أقيمت خلال الفترة من التاسع من فبراير حتى 25 من الشهر نفسه..

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