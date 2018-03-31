عقوبات أممية على 49 كيانا لإنتهاكها الحظر على كوريا الشمالية

أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة - (أ ف ب)

أصدرَ مجلس الأمن الدولي أكبرَ حزمةِ عقوباتٍ يفرضها حتى الآن على الشركات التي يتهمها بمساعدةِ كوريا الشمالية للتحايلِ على العقوباتِ الدولية المفروضة عليها، وسيتمُ بموجبِ هذهِ العقوبات وضعُ إحدى وعشرينَ شركةِ شحنٍ على قائمةٍ سوداء لدورها في مساعدةِ بيونغ يانغ على مواصلةِ استيرادِ النفطِ وبيعِ الفحمِ على نحوٍ غيرِ قانوني.



كما شملت العقوبات ايضا سبعا وعشرينَ سفينة وشخصا واحدا، وقالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي ان الإجراءات تبعث برسالة واضحة بأن المجتمع الدولي موحد بشأن عزمه الحفاظ على أقصى درجات الضغط على كوريا الشمالية.

أدرجت الامم المتحدة الجمعة على قائمتها السوداء 27 سفينة و21 شركة، إضافة الى رجل اعمال، متهمين بمساعدة كوريا الشمالية في الالتفاف على العقوبات الدولية التي فرضت على بيونغ يانغ ردا على تجاربها النووية والبالستية، وقال دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته انها رزمة العقوبات الاكثر شمولا التي يوافق عليها مجلس الامن بحق كوريا الشمالية لانتهاكها الحظر الاقتصادي المفروض عليها، وذلك بناء على طلب الولايات المتحدة.

وفي 2017 فرض مجلس الامن الدولي بطلب من واشنطن ثلاث رزم من العقوبات الاقتصادية على كوريا الشمالية طالت بصورة خاصة صادراتها من الفحم والحديد والصيد والنسيج اضافة الى فرضها قيودا على واردات بيونغ يانغ من النفط. وأقرّ مجلس الامن هذه العقوبات ردا على تجارب بالستية ونووية أجرتها كوريا الشمالية في تحد للمجتمع الدولي الذي يحظر عليها اجراء مثل هذه التجارب.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة فرانس برس فإن العقوبات الجديدة تطال 27 سفينة وناقلة نفط 15 منها ترفع علم كوريا الشمالية والـ12 الأخرى ترفع أعلام دول أخرى، واوضح المصدر ان العقوبات على السفن الكورية الشمالية تشمل تجميد اصولها كاملة ومنع 13 منها من الرسو في أي مرفأ في العالم أجمع، وهو إجراء ينطبق على السفن الاجنبية الـ12 الاخرى.

أما الشركات الـ21 التي طالتها العقوبات الجديدة فتعمل في مجالي النقل البحري والاستيراد والتصدير، وبينها ثلاث تتخذ مقرا لها في هونغ كونغ، واحدة منها هي شركة هواشين شيبينغ التي صدّرت شحنة فحم من كوريا الشمالية الى فيتنام في تشرين الأول/ أكتوبر 2017.

وتشمل القائمة شركتين صينيتين هما شنغهاي دونغفينغ شيبينغ وويهاي وورلد شيبينغ فرايت المتهمتين بنقل شحنات فحم كورية شمالية. كما تشمل العقوبات 12 شركة كورية شمالية متهمة بتصدير شحنات نفط ومحروقات بصورة مخالفة للقانون، اما الشركات المتبقية المشمولة بالعقوبات فمقراتها تتوزع بين سنغافورة وجزر ساموا وجزر مارشال وبنما، وبالنسبة الى رجل الاعمال الوحيد الذي شملته العقوبات الجديدة فيدعى تشانغ يونغ يوان وقد اصبح ممنوعا من السفر وجمدت امواله بتهمة تنظيم نقل شحنات فحم كورية شمالية بتواطىء من وسيط كوري شمالي مقره في روسيا..

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