تفتيش طائرة روسية في لندن وموسكو تعتبره استفزازا

أخبار الآن | لندن - بريطانيا - (رويترز)

فتشَ أفرادٌ من شرطةِ الجمارك بمطارِ هيثرو في لندن طائرةَ ركابٍ روسية قادمة من موسكو وأمروا طاقمها بالنزول، وأكدت السفارة الروسية في لندن، صحةَ هذهِ الأنباء، مشيرةً إلى أن شرطةَ الجمارك البريطانية سمحت بنهايةِ الأمرِ لقائدِ الطائرة في البقاءِ فيها بعدَ إجراءِ مفاوضاتٍ بينَ الطرفين، ووصفت السفارة الروسية ماجرى بأنه استفزاز صارخ، وطالبت لندن بشرح الأسباب التي دعت شرطة الجمارك البريطانية لعمل ذلك.

قالت السفارة الروسية في بريطانيا إن السلطات البريطانية فتشت طائرة لشركة إيروفلوت في مطار هيثرو بلندن يوم الجمعة. بحسب ما أوردت رويترز، وأضافت السفارة في بيان إن"ضباط قوة الحدود والجمارك فتشوا الطائرة التي كانت تقوم برحلات إيروفلوت رقم 2582/2583 موسكو - لندن - موسكو . هذا النوع من الأحداث غير عادي".

وأضافت أن المسؤولين البريطانيين امتنعوا عن تحديد أسباب تفتيش الطائرة، وقال البيان إن"السفارة أرسلت مذكرة دبلوماسية تطالب الجانب البريطاني بتقديم تفسير لهذه الواقعة".

يأتي ذلك في وقت تمرّ فيه العلاقات بين روسيا وبريطانيا بأزمة دبلوماسية شديدة؛ على خلفيّة حادث تسميم العميل الروسي السابق، سيرغي سكريبال، وفي 4 مارس الجاري، اتّهمت بريطانيا روسيا بمحاولة قتل الجاسوس الروسي المزدوج السابق، سيرغي سكريبال (66 عاماً)، وابنته يوليا (33 عاماً)، على أراضيها، باستخدام "غاز الأعصاب"، وهو ما تنفيه موسكو، وقامت 28 دولة بطرد 145 دبلوماسياً روسياً من أراضيها تضامناً مع لندن في قضيّة تسميم العميل سكريبال، في حين أعلنت أخرى تعليق المباحثات الثنائية.

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