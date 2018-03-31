إيران تحجب تطبيق تلغرام الشهر المقبل

أخبار الآن | طهران - إيران (وكالات)

أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، علاء الدين برو جردي، أن سلطات بلاده ستحجب تطبيق "تلغرام" في إيران قبل نهاية نيسان/أبريل.

ويرى بروجردي أن حجب تطبيق تلغرام أمر مهم للحفاظ على الأمن القومي الإيراني حيث تعتقد السلطات ان تلغرام أدى دورا خطيرا في الاحتجاجات الشعبية على حد تعبيره.

وقال بروجردي،إن الإيرانيين سيودعون برنامج التواصل الاجتماعي تلغرام، على أن يتم وضع برنامج وطني للتواصل الاجتماعي يكون مماثلًا للخدمات التي يقدمها تلغرام".

ورأى أن "حجب تطبيق تلغرام أمر مهم للحفاظ على الأمن القومي الإيراني"، منوهًا إلى أن "تلغرام لعب دورًا خطيرًا خلال الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت العام الماضي، في مناطق مختلفة من إيران".

وأكد المسؤول الإيراني على أن "بلاده لديها اليوم القدرة على وضع نظام وطني في مجال الفضاء الإلكتروني، مثل سروش وغيره للتواصل"، مبينًا أن "عدد مستخدمي برنامج سروش حاليًا يصل إلى 3 ملايين، فيما عدد مستخدمي تلغرام بلغ أكثر من 40 مليون إيراني"، مشددًا على أن "حجب تلغرام سيدفع جميع مستخدميه للجوء إلى برامج التواصل الاجتماعي الإيرانية".

يشار إلى أنه تم إغلاق تطبيق تلغرام مؤقتًا خلال الاحتجاجات في أوائل كانون الأول/يناير، لكن نحو 10% من المستخدمين الإيرانيين تمكنوا من الوصول إليه عبر برامج تجاوز الحجب.



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