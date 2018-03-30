20 عاملا مهاجرا من ميانمار قضوا في حريق بحافلة بتايلاند

أخبار الآن | بانكونك - تايلاند (رويترز)

قتل عشرون عاملا مهاجرا من ميانمار إثر حريق شب في حافلة غرب تايلاند صباح اليوم، حسب ما ذكرت الشرطة مضيفة ان ثلاثة أصيبوا بجروح فيما فر باقي العمال دون ان يمسسهم سوء.

وكانت الحافلة تقل 47 عاملا كانوا قد عبروا للتو الحدود إلى تايلاند للعمل بصورة قانونية.

وقال كريتكانوك دان أودوم رئيس شرطة مقاطعة ميتور لرويترز ”السائق قال إنه رأى الحريق يندلع في وسط الحافلة ثم ما لبث أن انتشر سريعا“.

وأظهرت صور في وسائل إعلام تايلاندية هيكل الحافلة وقد تفحم.

وأظهرت دراسة حديثة لمنظمة الصحة العالمية أن طرق تايلاند مصنفة على أنها أكثر الطرق في العالم من حيث عدد الحوادث الدامية بعد ليبيا.

وتشير تقديرات إلى أن بتايلاند أكثر من ثلاثة ملايين عامل مهاجر، يأتي كثير منهم من ميانمار المجاورة الأفقر. وشددت السلطات القواعد الخاصة بتصاريح العمل العام الماضي.

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